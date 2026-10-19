Kako naj očistim filter sesalnika PowerPro Aqua?

Filter sesalnika Philips PowerPro Aqua lahko očistite na naslednji način:
V spodnjem videoposnetku si oglejte, kako to naredite:
Informacije na tej strani veljajo za naslednje modele: FC6408/01, FC6404/01, FC6402/01.
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