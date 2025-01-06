Kako polniti zobno ščetko Philips Sonicare?

Če vam spodnja navodila ne pomagajo, se obrnite na nas ali kliknite tukaj, če želite oddati elektronski garancijski zahtevek, s katerim vam bomo pomagali zagotoviti nadomestno napravo. Vse zobne ščetke Sonicare in zobne nitke imajo 2-letno garancijo.
Zobno ščetko Philips Sonicare lahko polnite na različne načine, odvisno od modela. Uporabljajte originalni polnilnik, ki je priložen zobni ščetki. Polnilniki Sonicare niso medsebojno združljivi. Polnilnik je lahko zgolj priključek USB-A, za katerega je dodatno potreben stenski adapter (ki ni priložen).
Preberite si naslednja navodila za polnjenje zobne ščetke.
Polnilnik priklopite v vtičnico.
Ročaj zobne ščetke postavite na polnilnik.
Indikator baterije začne utripati*, s čimer označuje polnjenje zobne ščetke. Ko je baterija povsem napolnjena, preneha utripati, kar lahko traja do 24 ur.
Ščetko lahko pustite na priključenem polnilniku, ko je ne uporabljate, saj to ne vpliva na življenjsko dobo baterije.
*Opomba: DailyClean 1100 nima indikatorja baterije.
Ročaj zobne ščetke postavite v polnilni kozarec ali stojalo in le-tega postavite na polnilni podstavek.
Polnilni podstavek vključite v vtičnico.
Indikator baterije začne utripati belo ali zeleno, s čimer označuje polnjenje zobne ščetke. Ko je baterija povsem napolnjena, preneha utripati, kar lahko traja do 24 ur.
Ročaj zobne ščetke vstavite v potovalno torbico.
Kabel mini-USB priključite v potovalno torbico.
Kabel USB priključite v 5 V stenski adapter USB IPX4.
Indikator baterije začne utripati belo ali zeleno, s čimer označuje polnjenje zobne ščetke. Ko je baterija povsem napolnjena, preneha utripati, kar lahko traja do 24 ur.
Kabel USB priklopite v adapter in le-tega vključite v vtičnico.
Ročaj postavite pokončno na dvignjeni del brezžične polnilne podloge.
Polnilna podloga zapiska in indikator baterije začne utripati, s čimer opozarja na polnjenje zobne ščetke. Ko je baterija povsem napolnjena, preneha utripati in začne svetiti belo, kar lahko traja do 12 ur.
Informacije na tej strani veljajo za naslednje modele:HX6836/24 , HX3792/11 , HX3792/12 . Kliknite tukaj, da prikažete več številk izdelkov ›