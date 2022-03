Z vsemi igričarskimi monitorji za igralne konzole Philips Momentum z oznako "Designed for Xbox"* imate na voljo brezplačen enomesečni dostop do Xbox Game Pass Ultimate. Pridobite neomejen dostop do več kot 100 izjemno kakovostnih igric za računalnike, konzole in mobilne naprave ter ekskluzivnih članskih popustov, ponudb in več.

*559M1RYV, 329M1RV, 279M1RV