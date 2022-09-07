Zanimive nagrade za uspešno opravljeno ščetkanje

Zobna ščetka in aplikacija Philips Sonicare For Kids zagotavljata nov način zabavnega ščetkanja. Osrednji lik aplikacije je prikupni Sparkly, ki ima rad čiste zobe. Otroci skrbijo za Sparklyja, aplikacija pa jih igrivo spodbuja, da se ščetkajo dlje in bolje. Ko si otrok dobro očisti zobe, Sparkly postane srečnejši, vsako uspešno opravljeno ščetkanje pa je nagrajeno. Otroci lahko odklepajo dodatke za Sparklyja ali pa mu priigrajo zdravo hrano, ki jo ima najraje. Starši lahko sami izberejo nagrade, ki jih otroci pridobijo prek aplikacije.