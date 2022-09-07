Iskalni pojmi

Philips Sonicare For Kids

Interaktivna sonična moč. Zabavnejše in učinkovitejše ščetkanje

Blagovna znamka št. 1 soničnih zobnih ščetk z največ priporočili na svetu.

Začnite graditi zdrave navade za vse življenje z Philips Sonicare For Kids

Zabavajte otroke, medtem ko se učijo ščetkati zobe! Polnilna zobna ščetka z Bluetooth povezljivostjo omogoča interakcijo prek zabavne aplikacije, ki otrokom pomaga, da ščetkajo dlje in bolje. Otroci se bodo zabavali, medtem ko se učijo tehnike, ki jim bo ostala za vse življenje.

Učinkovitejše ščetkanje

98% si umiva zobke dlje in bolje

98% anketiranih staršev pravi, da je lažje spodbuditi otroke, da si umivajo zobke dlje in bolje

Interaktivna za otroke

Zabavno, poučno in učinkovito

Sonicare For Kids je zabaven način, da otrokom pomagamo razviti zdrave navade ustne higiene, ki bodo trajale vse življenje.

Ščetka in aplikacija

Več zabave, boljši rezultati

Glavni protagonist aplikacije je ljubek Sparkly, ki ima zelo rad čiste zobe. Otroci skrbijo za Sparklya, medtem ko jih demonstrator v aplikaciji spodbuja k daljšemu in boljšemu ščetkanju.

Slika posebnih funkcij

Interaktivne aplikacije otrokom ščetkanje naredijo zanimivo

Tehnologija Philips Sonicare za interaktivno zabavo

Slika posebnih funkcij

98 % jih meni, da otroci lažje ščetkajo dlje in bolje*

Z zobno ščetko in aplikacijo Philips Sonicare For Kids se otroci lahko sami naučijo pravilno ščetkati. Aplikacija se prek povezave Bluetooth sinhronizira z otroško sonično zobno ščetko ter prikazuje pravilno ščetkanje in spremlja učinkovitost. Otroci lahko vidijo, kako dobro ščetkajo zobe, in za dobro opravljeno nalogo prejemajo zanimive nagrade. Uporaba je poučna in učinkovita. 98 % izprašanih staršev meni, da z njo otroci lažje ščetkajo dlje in bolje. Otrokom na zabaven način pomaga razvijati zdravo ustno higieno za vse življenje.

Slika posebnih funkcij

Zanimive nagrade za uspešno opravljeno ščetkanje

Zobna ščetka in aplikacija Philips Sonicare For Kids zagotavljata nov način zabavnega ščetkanja. Osrednji lik aplikacije je prikupni Sparkly, ki ima rad čiste zobe. Otroci skrbijo za Sparklyja, aplikacija pa jih igrivo spodbuja, da se ščetkajo dlje in bolje. Ko si otrok dobro očisti zobe, Sparkly postane srečnejši, vsako uspešno opravljeno ščetkanje pa je nagrajeno. Otroci lahko odklepajo dodatke za Sparklyja ali pa mu priigrajo zdravo hrano, ki jo ima najraje. Starši lahko sami izberejo nagrade, ki jih otroci pridobijo prek aplikacije.

Slika posebnih funkcij

Spremljajte čas ščetkanja, tudi če ne uporabljate aplikacije

Sustainability banner

Trajnost

100% ogljično nevtralno od leta 2020.

Z vlaganjem v obnovljivo električno energijo in kompenzacijo ogljika naše globalno poslovanje dosega ničelne emisije ogljika v ozračje. Prav tako smo zavezani, da bo do leta 2025 več kot 75 % porabljene energije prihajalo iz obnovljivih virov, postopoma pa bomo iz celotnega poslovanja izločili fosilna goriva.

Izberite Philips Sonicare For Kids

Pomoč in nasveti

Na voljo v

Opombe

¹ Lastne tovarne, lastni uradi in lastne lokacije po vsem svetu.
² Naše poslovanje = naše lastne tovarne, lastni uradi, lastna logistika in lastna potovanja.
* staršev v raziskavi v primerjavi z uporabo samo zobne ščetke
** kot ročna zobna ščetka
*** pri dveh dveminutnih ščetkanjih dnevno
**** raziskava med zobozdravstvenimi strokovnjaki v ZDA z otroki med 4. in 10. letom starosti

