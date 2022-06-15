Iskalni pojmi

Sonicare DiamondClean Prestige 9900 Akumulatorska zobna ščetka

Vam prilagojena nega ustne votline

Blagovna znamka št. 1 soničnih zobnih ščetk z največ priporočili zobozdravstvenih strokovnjakov po vsem svetu.

Philips Sonicare

Odstrani do 20-krat več oblog, hkrati pa je nežna do dlesni¹.

Philips Sonicare Prestige ščetka naredi postopek ščetkanja enostavnejši in nežnejši, odstranjuje do 20-krat več oblog¹ v primerjavi z navadno zobno ščetko. Zahvaljujoč delovanju mikrobobličk zagotavlja občutek svežine in čistoče, kot ga še niste doživeli.

Odstranjuje obloge

Odstranjuje obloge do 20-krat bolje¹

Učinkovito čisti tam, kjer običajna zobna ščetka ne zmore, za občutek svežine in čistosti, kot ga še niste doživeli.

Učinkovito, a hkrati nežno

Zdravejše dlesni že v samo 2 tednih².

Zasnovana tako, da postopek ščetkanja naredi enostavnejši, nežnejši, a predvsem učinkovitejši.

Učinkovito čiščenje

Odstrani do 100 % več madežev³.

Pomaga pri obnavljanju naravne beline vaših zob z nežnim odstranjevanjem površinskih madežev.

20-krat učinkovitejše odstranjevanje zobnih oblog*, nežna do dlesni

Vsak čisti na svoj način, zato smo to glavo ščetke zasnovali s poševnimi ščetinami, ki poskrbijo za odstranjevanje zobnih oblog, ne glede na vašo tehniko. Naša glava ščetke All-in-One A3 zagotavlja najučinkovitejše čiščenje in odstrani do 20-krat več zobnih oblog, omogoča 15-krat bolj zdrave dlesni v šestih tednih in do 100-odstotno učinkovitejše odstranjevanje madežev v manj kot dveh dneh v primerjavi z ročno zobno ščetko.

Tehnologija SenseIQ za prilagojeno izkušnjo

Tehnologija SenseIQ vam pomaga do uravnoteženega ščetkanja, saj med umivanjem zazna pritisk, premikanje in površino ščetkanja do 100-krat na sekundo. Če boste premočno pritiskali, bo zobna ščetka samodejno prilagodila stopnjo intenzivnosti in vam pomagala zaščititi zobe in dlesni.

Tekoče čiščenje Sonicare

Doživite čistočo, ki ji zaupa več milijonov uporabnikov. Zobne ščetke Philips Sonicare poskrbijo za nežno, a učinkovito čiščenje ter negujejo vaše zobe in dlesni z 62.000 gibi ščetin na minuto. Tekočina za čiščenje Sonicare podpira čiščenje s potiskanjem tekočine globoko med zobe in ob robove dlesni.

Senzor pritiska ščiti vaše dlesni

Ta električna zobna ščetka Sonicare ima na spodnjem delu svetlobni obroček, ki vam nežno sporoča, ali premočno pritiskate. Ko zasveti, enostavno zmanjšajte pritisk, da bodo vaše dlesni vedno zaščitene.

Izberite idealno izkušnjo ščetkanja

Izboljšajte svojo rutino ustne nege s 15 nastavitvami ščetkanja. Bodisi da želite globinsko čiščenje ali se osredotočiti na eno stvar, ta električna zobna ščetka vam to omogoča. Izbirate lahko med petimi načini – Clean, White+, Gum Health, Deep Clean in Sensitive – ter nastavite eno od treh stopenj intenzivnosti za prilagojeno čiščenje. Enostavno odprite aplikacijo in izberite želene nastavitve, zobna ščetka pa bo poskrbela za vse ostalo.

Tehnologija SenseIQ

Personalizirano ščetkanje vedno v skladu z vašimi željami.

Tehnologija SenseIQ spremlja vaš način ščetkanja z zaznavanjem pritiska, gibov in pokritosti. Samodejno prilagaja intenzivnost, kadar je potrebno, ter zagotavlja personalizirano nego – za še boljše rezultate pri vsakem čiščenju.

Trajnost

100 % brez emisij ogljikovega dioksida od leta 2020.⁷

Skozi naložbe v obnovljivo električno energijo in brez emisij ogljikovega dioksida naše globalno poslovanje dosega ničelno stopnjo emisij ogljikovega dioksida v ozračje. Prav tako smo zavezani, da bomo do leta 2025 več kot 75 % energije, ki jo porabimo, pridobili iz obnovljivih virov, postopoma pa bomo prenehali uporabljati fosilna goriva v celotnem našem poslovanju.⁸

Primerjaj

Disclaimers

¹ uz DiamondClean četkicu s A3 zamjenskom, u usporedbi s običnom četkicom
² U načinu rada Clean, u usporedbi s običnom četkicom
³ U usporedbi s običnom četkicom. In-vitro studija, stvarni rezultati mogu varirati
Osim PhilipsOne
* v primerjavi z ročno zobno ščetko
** V 6 tednih v primerjavi z ročno zobno ščetko.
*** V manj kot 2 dneh v primerjavi z ročno zobno ščetko.

