20-krat učinkovitejše odstranjevanje zobnih oblog*, nežna do dlesni

Vsak čisti na svoj način, zato smo to glavo ščetke zasnovali s poševnimi ščetinami, ki poskrbijo za odstranjevanje zobnih oblog, ne glede na vašo tehniko. Naša glava ščetke All-in-One A3 zagotavlja najučinkovitejše čiščenje in odstrani do 20-krat več zobnih oblog, omogoča 15-krat bolj zdrave dlesni v šestih tednih in do 100-odstotno učinkovitejše odstranjevanje madežev v manj kot dveh dneh v primerjavi z ročno zobno ščetko.