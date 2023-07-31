Iskalni pojmi

OneBlade
First Shave


QP1324/20

OneBlade
First Shave


QP1324/20

Prva izbira
za prvo britje

Kako premagati prvi level britja

Revolucionarno rezilo OneBlade

S 100 gibi na sekundo

Dvostransko rezilo

Za britje v kateri koli smeri

Dolgotrajna baterija

30 minut neprekinjenega britja

Gladko britje brez napora

Britje brez ureznin in draženja

Kako premagati prvi level britja

MOKRO britje SUHO britje

Mokro britje s peno ali gelom

Suho britje za hitre rezultate

    Spoznajte rezilo

    Močno britje, nežno do kože

    Močno britje, nežno do kože

    OneBlade
    First Shave


    QP1324/20

    Rezilo za
    občutljivo kožo


    QP225/50

    Kaj je v embalaži?


    1x OneBlade First Shave QP1324/20

    1x USB kabel

    1x Rezilo za občutljivo kožo

