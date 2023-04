Atlantic Flip&Juice™

Zmešajte. Obrnite. Sočite.



Tehnologija Flip & Juice™ (kombinacija visokozmogljivega mešalnika in centrifugalnega sokovnika) omogoča pripravo popolnih smutijev ter čistih ali kašastih sokov. Z revolucionarno oblikovano posodo in vgrajenim filtrirnim sistemom je pijača prilagojena okusu in željam vaše družine. Z mešalnikom lahko pripravite dve vrsti sokov: čiste, med drugim tudi rastlinsko mleko, in goste sokove (kašaste). Iz sočnega sadja (kot so pomaranče, grozdje itd.) lahko pripravite obe vrsti sokov. Pri pripravi sokov iz zelenjave in sadja, ki naravno vsebuje manj soka (jabolka, korenje), je treba dodati nekaj vode ali sočno sadje.​