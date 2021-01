Ponudniki storitev

Sodelujemo z zunanjimi ponudniki storitev, ki nam pomagajo upravljati, zagotavljati, izboljšati, razumeti, prilagajati, podpirati in tržiti naše storitve.



Vaše osebne podatke lahko razkrijemo tem ponudnikom storitev:





Ponudniki IT- in oblačnih storitev

Ti ponudniki storitev zagotavljajo strojno in programsko opremo, omrežja, shrambo, transakcijske storitve in/ali povezano tehnologijo, potrebno za delovanje aplikacije in zagotavljanje storitev.

Philips od svojih ponudnikov storitev zahteva, da zagotovijo zadostno raven varstva vaših osebnih podatkov, podobno ravni, ki jo zagotavljamo mi. Od naših ponudnikov storitev zahtevamo, da vaše podatke obdelujejo samo v skladu z našimi navodili in samo za namene, ki so izrecno navedeni zgoraj, da imajo dostop do najmanjše količine podatkov, potrebne za zagotavljanje določene storitve, in da skrbijo za varnost vaših osebnih podatkov.



Druge tretje osebe

Philips lahko sodeluje tudi z drugimi tretjimi osebami, ki vaše osebne podatke obdelujejo za svoje namene. Če Philips osebne podatke razkrije tretjim osebam, ki vaše osebne podatke uporabljajo za svoje namene, bo pred razkrivanjem teh osebnih podatkov poskrbel, da boste obveščeni in/ali bo pridobil vaše soglasje v skladu z veljavnimi zakoni. V tem primeru skrbno preberite njihova obvestila o zasebnosti, saj vas obveščajo o njihovih postopkih varstva zasebnosti, vključno s tem, katere vrste osebnih podatkov zbirajo ter kako jih uporabljajo, obdelujejo in varujejo.

Philips včasih proda poslovno enoto ali del poslovne enote drugemu podjetju. Tak prenos lastništva lahko vključuje prenos vaših osebnih podatkov, ki so neposredno povezani s to poslovno enoto, podjetju, ki jo je kupilo. Philips lahko vse svoje pravice in obveznosti iz svojega obvestila o zasebnosti prosto prenese kateremu koli od svojih lastniško povezanih podjetij, in sicer v povezavi z združitvijo, pripojitvijo, prestrukturiranjem ali prodajo sredstev oziroma na podlagi zakona ali drugače, in lahko vaše osebne podatke prenese kateremu koli od svojih lastniško povezanih podjetij, pravnim naslednikom ali novemu lastniku.



Čezmejni prenos

Vaše osebne podatke lahko shranimo in obdelamo v vsaki državi, v kateri imamo prostore ali v njej najamemo ponudnike storitev, in z uporabo storitev potrjujete svoje soglasje z morebitnim prenosom podatkov v države zunaj vaše države stalnega prebivališča, ki lahko ima pravila o varstvu podatkov, ki se razlikujejo od tistih v vaši državi. V nekaterih primerih imajo lahko sodišča, organi pregona, regulatorni organi ali varnostni organi v teh drugih državah pravico do dostopa do vaših osebnih podatkov.



Če ste v EGP, lahko vaše osebne podatke prenesemo svojim lastniško povezanim podjetjem ali ponudnikom storitev v državah zunaj EGP, ki jih Evropska komisija priznava kot take, ki zagotavljajo zadostno raven varstva podatkov skladno s standardi EGP (celoten seznam teh držav je na voljo tukaj http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/adequacy/index_en.htm). Za prenose iz EGP v države, ki jih Evropska komisija ne obravnava kot take, ki zagotavljajo zadostno varstvo, kot so Združene države, smo uvedli zadostne ukrepe, kot so naša zavezujoča korporativna pravila za podatke strank, dobaviteljev in poslovnih partnerjev in/ali standardne pogodbene klavzule, ki jih je Evropska komisija sprejela za varstvo vaših podatkov. Kopijo teh ukrepov lahko dobite na zgornji povezavi ali tako, da se obrnete na privacy@philips.com.



Kako dolgo hranimo vaše podatke?

Vaše osebne podatke bomo hranili tako dolgo, kot je potrebno ali dovoljeno za namene, za katere so bili zbrani. Merila, ki jih uporabljamo za ugotavljanje naših obdobij hranjenja, so med drugim: (i) dolžina časovnega obdobja, ko uporabljate aplikacijo in storitve; (ii) ali obstajajo zakonske obveznosti, ki veljajo za nas; oziroma (iii) ali je hranjenje priporočljivo ob upoštevanju našega pravnega položaja (na primer glede veljavnih zastaralnih rokov, tožb ali regulatornih preiskav).