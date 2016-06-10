Aplikacija Philips Sonicare for Kids (»aplikacija«) staršem pomaga izboljšati in spremljati, kako si otroci ščetkajo zobe, in jim prikaže prilagojene informacije o ščetkanju na podlagi podatkov o tem, kako si njihovi otroci ščetkajo zobe (»storitve«). Aplikacija uporablja osebne podatke, ki jih zbere ali obdela ročaj ščetke Philips Sonicare for Kids s povezavo Bluetooth (»naprava«) in/ali aplikacija. Nadzornik vaših osebnih podatkov v skladu s tem obvestilom o zasebnosti je družba Philips Oral Healthcare, LLC, 22100 Bothell Everett Highway, Bothell WA 98021, ZDA ("Philips", "naš", "mi" ali "nas"). To obvestilo o zasebnosti velja za osebne podatke, ki jih zbereta aplikacija in naprava. S tem obvestilom o zasebnosti vam želimo pomagati razumeti, katere podatke zbiramo, zakaj jih zbiramo in kaj storimo z njimi, ter vaše posamične pravice. Preberite tudi naše obvestilo o piškotkih in pogoje uporabe, v katerih so opisani pogoji, pod katerimi uporabljate naše storitve.
Aplikacija Philips Sonicare for Kids (»aplikacija«) staršem pomaga izboljšati in spremljati, kako si otroci ščetkajo zobe, in jim prikaže prilagojene informacije o ščetkanju na podlagi podatkov o tem, kako si njihovi otroci ščetkajo zobe (»storitve«).
Aplikacija uporablja osebne podatke, ki jih zbere ali obdela ročaj ščetke Philips Sonicare for Kids s povezavo Bluetooth (»naprava«) in/ali aplikacija. Nadzornik vaših osebnih podatkov v skladu s tem obvestilom o zasebnosti je družba Philips Oral Healthcare, LLC, 22100 Bothell Everett Highway, Bothell WA 98021, ZDA ("Philips", "naš", "mi" ali "nas").
To obvestilo o zasebnosti velja za osebne podatke, ki jih zbereta aplikacija in naprava. S tem obvestilom o zasebnosti vam želimo pomagati razumeti, katere podatke zbiramo, zakaj jih zbiramo in kaj storimo z njimi, ter vaše posamične pravice.
Preberite tudi naše obvestilo o piškotkih in pogoje uporabe, v katerih so opisani pogoji, pod katerimi uporabljate naše storitve.
Informacije in osebne podatke prejemamo ali zbiramo, kot je podrobno opisano spodaj, ko zagotavljamo naše storitve, med drugim tudi takrat, ko dostopate do aplikacije, jo prenesete in namestite.
Informacije in osebne podatke prejemamo ali zbiramo, kot je podrobno opisano spodaj, ko zagotavljamo naše storitve, med drugim tudi takrat, ko dostopate do aplikacije, jo prenesete in namestite.
Občutljivi analitični podatki Če v to privolite, zbiramo analitične podatke o navadah vašega otroka pri ščetkanju in uporabi aplikacije, vključno z vrsto zobne ščetke (ročna, električna ali Sonicare), podatki o ročaju ščetke (številka modela, serijska številka, različica vdelane programske opreme, proizvajalec), trajanjem ščetkanja, časom začetka ščetkanja in intenziteto ščetkanja (»podatki o ščetkanju«). Podatke o ščetkanju uporabljamo in/ali združujemo za analitične namene za izboljšanje aplikacije in storitev, vključno z izboljšanjem otrokove splošne izkušnje z aplikacijo, iger in grafike v aplikaciji ter delovanje naprave. Philips vedno zagotovi, da so za obdelavo podatkov o ščetkanju vzpostavljeni ustrezni zaščitni ukrepi za varstvo podatkov. Philips med drugim podatke o ščetkanju poveže z naključnim identifikatorjem in morebitne naslove IP, povezane s podatki o ščetkanju, pred shranjevanjem zamenja z generičnim naslovom IP. Pred zbiranjem kakršnih koli občutljivih podatkov vas bomo opozorili in zahtevali vašo izrecno privolitev v skladu s členom 9.2.a. Uredbe (EU) 2016/679. Prek aplikacije ali kakor koli drugače nam ne pošiljajte ali razkrivajte nobenih občutljivih osebnih podatkov (npr. EMŠO, podatki, povezani z rasnim ali etničnim poreklom, političnimi mnenji, versko, filozofsko ali drugo pripadnostjo, zdravjem, spolnim življenjem ali spolno usmeritvijo, biometrični podatki ali genetske značilnosti, kazenska preteklost ali članstvo v sindikatih), razen kot je določeno zgoraj. Če nam ne daste privolitve, Philips podatkov o ščetkanju ne bo na noben način obdeloval. V tem primeru bodo podatki o ščetkanju ostali shranjeni v aplikaciji v vaši mobilni napravi, kjer Philips ne bo imel dostopa do njih. Ti podatki bodo pod vašim nadzorom. Če izbrišete otrokov profil in/ali aplikacijo, bodo podatki o ščetkanju izbrisani iz vaše mobilne naprave.
Občutljivi analitični podatki
Če v to privolite, zbiramo analitične podatke o navadah vašega otroka pri ščetkanju in uporabi aplikacije, vključno z vrsto zobne ščetke (ročna, električna ali Sonicare), podatki o ročaju ščetke (številka modela, serijska številka, različica vdelane programske opreme, proizvajalec), trajanjem ščetkanja, časom začetka ščetkanja in intenziteto ščetkanja (»podatki o ščetkanju«). Podatke o ščetkanju uporabljamo in/ali združujemo za analitične namene za izboljšanje aplikacije in storitev, vključno z izboljšanjem otrokove splošne izkušnje z aplikacijo, iger in grafike v aplikaciji ter delovanje naprave. Philips vedno zagotovi, da so za obdelavo podatkov o ščetkanju vzpostavljeni ustrezni zaščitni ukrepi za varstvo podatkov. Philips med drugim podatke o ščetkanju poveže z naključnim identifikatorjem in morebitne naslove IP, povezane s podatki o ščetkanju, pred shranjevanjem zamenja z generičnim naslovom IP.
Pred zbiranjem kakršnih koli občutljivih podatkov vas bomo opozorili in zahtevali vašo izrecno privolitev v skladu s členom 9.2.a. Uredbe (EU) 2016/679. Prek aplikacije ali kakor koli drugače nam ne pošiljajte ali razkrivajte nobenih občutljivih osebnih podatkov (npr. EMŠO, podatki, povezani z rasnim ali etničnim poreklom, političnimi mnenji, versko, filozofsko ali drugo pripadnostjo, zdravjem, spolnim življenjem ali spolno usmeritvijo, biometrični podatki ali genetske značilnosti, kazenska preteklost ali članstvo v sindikatih), razen kot je določeno zgoraj.
Če nam ne daste privolitve, Philips podatkov o ščetkanju ne bo na noben način obdeloval. V tem primeru bodo podatki o ščetkanju ostali shranjeni v aplikaciji v vaši mobilni napravi, kjer Philips ne bo imel dostopa do njih. Ti podatki bodo pod vašim nadzorom. Če izbrišete otrokov profil in/ali aplikacijo, bodo podatki o ščetkanju izbrisani iz vaše mobilne naprave.
Podatki o računu Za dostop do nadzorne plošče za starše v aplikaciji morate ustvariti račun. Za ta namen lahko uporabite račun MyPhilips ali se prijavite s profilom za družbeno omrežje, vključno z vašim računom za Apple. Vaše podatke o računu uporabljamo za ustvarjanje in upravljanje vašega računa. Ko ustvarite otrokov profil, lahko vnesete tudi njegovo ime ter naložite ali posnamete fotografijo za profil. Philips teh podatkov ne bo na noben način obdeloval. Podatki bodo ostali shranjeni v aplikaciji v vaši mobilni napravi, kjer Philips ne bo imel dostopa do njih. Ti podatki bodo pod vašim nadzorom. Če izbrišete otrokov profil in/ali aplikacijo, bodo podatki izbrisani iz mobilne naprave.
Podatki o računu
Za dostop do nadzorne plošče za starše v aplikaciji morate ustvariti račun. Za ta namen lahko uporabite račun MyPhilips ali se prijavite s profilom za družbeno omrežje, vključno z vašim računom za Apple. Vaše podatke o računu uporabljamo za ustvarjanje in upravljanje vašega računa.
Ko ustvarite otrokov profil, lahko vnesete tudi njegovo ime ter naložite ali posnamete fotografijo za profil. Philips teh podatkov ne bo na noben način obdeloval. Podatki bodo ostali shranjeni v aplikaciji v vaši mobilni napravi, kjer Philips ne bo imel dostopa do njih. Ti podatki bodo pod vašim nadzorom. Če izbrišete otrokov profil in/ali aplikacijo, bodo podatki izbrisani iz mobilne naprave.
Piškotki Piškotke, oznake ali podobne tehnologije (»piškotki«) uporabljamo za upravljanje, zagotavljanje, izboljšanje, razumevanje in prilagajanje naših storitev. Piškotki nam omogočajo prepoznavanje vaše mobilne naprave in zbiranje informacij ter osebnih podatkov, vključno z vašo enolično uporabniško številko naprave, naslovom IP mobilne naprave, vrsto mobilnega internetnega brskalnika in operacijskega sistema, ki ju uporabljate, podatki o seji in uporabi ali podatki o učinkovitosti delovanja, povezanimi s storitvijo, kar so podatki o vaši uporabi aplikacije. Te podatke uporabljamo tudi za prikaz vsebine za vašo državo (vključno z informacijami v vašem jeziku). Pred uporabo piškotkov za analitične namene bomo zahtevali vašo privolitev.
Piškotki
Piškotke, oznake ali podobne tehnologije (»piškotki«) uporabljamo za upravljanje, zagotavljanje, izboljšanje, razumevanje in prilagajanje naših storitev. Piškotki nam omogočajo prepoznavanje vaše mobilne naprave in zbiranje informacij ter osebnih podatkov, vključno z vašo enolično uporabniško številko naprave, naslovom IP mobilne naprave, vrsto mobilnega internetnega brskalnika in operacijskega sistema, ki ju uporabljate, podatki o seji in uporabi ali podatki o učinkovitosti delovanja, povezanimi s storitvijo, kar so podatki o vaši uporabi aplikacije. Te podatke uporabljamo tudi za prikaz vsebine za vašo državo (vključno z informacijami v vašem jeziku).
Pred uporabo piškotkov za analitične namene bomo zahtevali vašo privolitev.
Podatki iz ocen in opisov Če opišete ali ocenite aplikacijo v trgovini z aplikacijami, lahko te informacije obdelamo, da se lahko odzovemo na vaše komentarje in vprašanja, da razumemo, kako se počutite, ko uporabljate aplikacijo, da spoznamo vaše splošno prepričanje glede aplikacije in naše blagovne znamka in da te vpoglede uporabimo za izboljšanje aplikacije. Vidimo lahko samo vaše uporabniško ime, ocene, komentarje in druge podrobnosti v trgovini z aplikacijami, za katere ste se odločili, da jih boste delili z nami ali naredili javno dostopne. Razen če zahtevate, da to storimo, teh informacij ne povežemo z vašimi poverilnicami za račun ali drugimi podatki, ki jih imamo o vas. Ko potrebujete podporo strankam, lahko vaše podatke uporabimo za spremljanje vašega primera in za to, da vas vodimo skozi naš postopek podpore strankam v skladu z razdelkom Podatki podpore strankam, ki je naveden v nadaljevanju. Smatramo, da obdelava vaših podatkov iz ocen in opisov temelji na Philipsovem zakonitem interesu in je zakonita na podlagi člena 6.1.(f) Uredbe (EU) 2016/679.
Podatki iz ocen in opisov
Če opišete ali ocenite aplikacijo v trgovini z aplikacijami, lahko te informacije obdelamo, da se lahko odzovemo na vaše komentarje in vprašanja, da razumemo, kako se počutite, ko uporabljate aplikacijo, da spoznamo vaše splošno prepričanje glede aplikacije in naše blagovne znamka in da te vpoglede uporabimo za izboljšanje aplikacije. Vidimo lahko samo vaše uporabniško ime, ocene, komentarje in druge podrobnosti v trgovini z aplikacijami, za katere ste se odločili, da jih boste delili z nami ali naredili javno dostopne. Razen če zahtevate, da to storimo, teh informacij ne povežemo z vašimi poverilnicami za račun ali drugimi podatki, ki jih imamo o vas. Ko potrebujete podporo strankam, lahko vaše podatke uporabimo za spremljanje vašega primera in za to, da vas vodimo skozi naš postopek podpore strankam v skladu z razdelkom Podatki podpore strankam, ki je naveden v nadaljevanju. Smatramo, da obdelava vaših podatkov iz ocen in opisov temelji na Philipsovem zakonitem interesu in je zakonita na podlagi člena 6.1.(f) Uredbe (EU) 2016/679.
Podatki podpore strankam Ko zahtevate podporo strankam, boste morda morali navesti informacije, povezane z vašo uporabo naših storitev, vključno z vašo interakcijo s Philipsom, in kako se lahko obrnemo na vas, da bi vam lahko zagotovili podporo. Naše storitve upravljamo in zagotavljamo sami, vključno z zagotavljanjem podpore strankam ter izboljšanjem, popravljanjem in prilagajanjem storitev. Vaše podatke uporabljamo tudi za odgovarjanje, ko se obrnete na nas. Obdelavo vaših podatkov za podporo strankam obravnavamo kot potrebno za izvajanje pogodbe, ki ste jo sklenili, in zakonito na podlagi člena 6.1.(b) Uredbe (EU) 2016/679. V nekaterih primerih obravnavamo, da obdelava vaših podatkov za podporo strankam temelji na Philipsovem zakonitem interesu in je zakonita na podlagi člena 6.1.(f) Uredbe (EU) 2016/679.
Podatki podpore strankam
Ko zahtevate podporo strankam, boste morda morali navesti informacije, povezane z vašo uporabo naših storitev, vključno z vašo interakcijo s Philipsom, in kako se lahko obrnemo na vas, da bi vam lahko zagotovili podporo. Naše storitve upravljamo in zagotavljamo sami, vključno z zagotavljanjem podpore strankam ter izboljšanjem, popravljanjem in prilagajanjem storitev. Vaše podatke uporabljamo tudi za odgovarjanje, ko se obrnete na nas.
Obdelavo vaših podatkov za podporo strankam obravnavamo kot potrebno za izvajanje pogodbe, ki ste jo sklenili, in zakonito na podlagi člena 6.1.(b) Uredbe (EU) 2016/679. V nekaterih primerih obravnavamo, da obdelava vaših podatkov za podporo strankam temelji na Philipsovem zakonitem interesu in je zakonita na podlagi člena 6.1.(f) Uredbe (EU) 2016/679.
Kombinirani podatki Vaše osebne podatke, vključno s podatki o računu in piškotki, lahko združimo s podatki, zbranimi med vašimi interakcijami s Philipsovimi digitalnimi kanali, kot so družbena omrežja, spletna mesta, e-poštna sporočila, aplikacije in povezani izdelki, in njihovo uporabo, vključno z vašimi naslovi IP, piškotki, podatki o mobilni napravi, sporočilih, ki jih kliknete ali tapnete, lokacijskimi podatki in spletnimi mesti, ki jih obiščete. Vaše kombinirane podatke uporabljamo za izboljšanje vsebine, funkcionalnosti in uporabnosti aplikacije, naprav(-e) in storitev ter razvijanje novih izdelkov in storitev. V tem primeru obravnavamo, da obdelava vaših kombiniranih podatkov temelji na Philipsovem zakonitem interesu in je zakonita na podlagi člena 6.1.(f) Uredbe (EU) 2016/679. Pred obdelavo kakršnih koli občutljivih podatkov za namene, omenjene v tem razdelku, vas bomo opozorili in zahtevali vašo izrecno privolitev v skladu s členom 9.2.a. Uredbe (EU) 2016/679 in brazilsko splošno zakonodajo o varstvu podatkov iz Zveznega zakona št. 13.709/2018. Kombinirani podatki izključujejo osebne podatke, ki se nanašajo na vašega otroka. Če privolite v prejemanje promocijskih sporočil o Philipsovih izdelkih, storitvah, dogodkih in promocijah, ki bi lahko bili primerni za vas na podlagi vaših nastavitev in spletnih dejavnosti, vam lahko po e-pošti, telefonu in drugih digitalnih kanalih, kot so mobilne aplikacije in družbena omrežja, pošiljamo trženjska in promocijska sporočila. Vaše združene podatke bomo morda analizirali, da bomo lahko obvestila prilagodili vašim nastavitvam in obnašanju ter vam ponudili bolj relevantno in prilagojeno izkušnjo. Pred pošiljanjem promocijskih sporočil bomo pridobili vašo privolitev.
Kombinirani podatki
Vaše osebne podatke, vključno s podatki o računu in piškotki, lahko združimo s podatki, zbranimi med vašimi interakcijami s Philipsovimi digitalnimi kanali, kot so družbena omrežja, spletna mesta, e-poštna sporočila, aplikacije in povezani izdelki, in njihovo uporabo, vključno z vašimi naslovi IP, piškotki, podatki o mobilni napravi, sporočilih, ki jih kliknete ali tapnete, lokacijskimi podatki in spletnimi mesti, ki jih obiščete.
Vaše kombinirane podatke uporabljamo za izboljšanje vsebine, funkcionalnosti in uporabnosti aplikacije, naprav(-e) in storitev ter razvijanje novih izdelkov in storitev. V tem primeru obravnavamo, da obdelava vaših kombiniranih podatkov temelji na Philipsovem zakonitem interesu in je zakonita na podlagi člena 6.1.(f) Uredbe (EU) 2016/679. Pred obdelavo kakršnih koli občutljivih podatkov za namene, omenjene v tem razdelku, vas bomo opozorili in zahtevali vašo izrecno privolitev v skladu s členom 9.2.a. Uredbe (EU) 2016/679 in brazilsko splošno zakonodajo o varstvu podatkov iz Zveznega zakona št. 13.709/2018. Kombinirani podatki izključujejo osebne podatke, ki se nanašajo na vašega otroka.
Če privolite v prejemanje promocijskih sporočil o Philipsovih izdelkih, storitvah, dogodkih in promocijah, ki bi lahko bili primerni za vas na podlagi vaših nastavitev in spletnih dejavnosti, vam lahko po e-pošti, telefonu in drugih digitalnih kanalih, kot so mobilne aplikacije in družbena omrežja, pošiljamo trženjska in promocijska sporočila. Vaše združene podatke bomo morda analizirali, da bomo lahko obvestila prilagodili vašim nastavitvam in obnašanju ter vam ponudili bolj relevantno in prilagojeno izkušnjo. Pred pošiljanjem promocijskih sporočil bomo pridobili vašo privolitev.
Dovoljenja Aplikacija lahko zahteva dovoljenje za dostop do zmogljivosti shrambe, tipal ali drugih funkcij vaše mobilne naprave (npr. fotografij, kamere, Wi-Fi-ja, geolokacije ali Bluetootha). Dostop zahtevamo, ko je to nujno potrebno za zagotavljanje storitev, kot je podrobno opisano spodaj.
Dovoljenja
Aplikacija lahko zahteva dovoljenje za dostop do zmogljivosti shrambe, tipal ali drugih funkcij vaše mobilne naprave (npr. fotografij, kamere, Wi-Fi-ja, geolokacije ali Bluetootha). Dostop zahtevamo, ko je to nujno potrebno za zagotavljanje storitev, kot je podrobno opisano spodaj.
Philips lahko v skladu s tem obvestilom o zasebnosti in/ali veljavnimi zakoni vaše osebne podatke razkrije zunanjim ponudnikom storitev, poslovnim partnerjem ali tretjim osebam.
Philips lahko v skladu s tem obvestilom o zasebnosti in/ali veljavnimi zakoni vaše osebne podatke razkrije zunanjim ponudnikom storitev, poslovnim partnerjem ali tretjim osebam.
Ponudniki storitev Sodelujemo z zunanjimi ponudniki storitev, ki nam pomagajo upravljati, zagotavljati, izboljšati, razumeti, prilagajati, podpirati in tržiti naše storitve. Vaše osebne podatke lahko razkrijemo tem ponudnikom storitev: Ti ponudniki storitev zagotavljajo strojno in programsko opremo, omrežja, shrambo, transakcijske storitve in/ali povezano tehnologijo, potrebno za delovanje aplikacije in zagotavljanje storitev. Ti ponudniki storitev zagotavljajo strojno in programsko opremo, omrežja, shrambo in/ali povezano tehnologijo, ki jo potrebujemo za izvajanje analitike v aplikaciji. Philips od svojih ponudnikov storitev zahteva, da zagotovijo zadostno raven varstva vaših osebnih podatkov, podobno ravni, ki jo zagotavljamo mi. Od naših ponudnikov storitev zahtevamo, da vaše podatke obdelujejo samo v skladu z našimi navodili in samo za namene, ki so izrecno navedeni zgoraj, da imajo dostop do najmanjše količine podatkov, potrebne za zagotavljanje določene storitve, in da skrbijo za varnost vaših osebnih podatkov. Druge tretje osebe Philips lahko sodeluje tudi z drugimi tretjimi osebami, ki vaše osebne podatke obdelujejo za svoje namene. Če Philips osebne podatke razkrije tretjim osebam, ki vaše osebne podatke uporabljajo za svoje namene, bo pred razkrivanjem teh osebnih podatkov poskrbel, da boste obveščeni in/ali bo pridobil vaše soglasje v skladu z veljavnimi zakoni. V tem primeru skrbno preberite njihova obvestila o zasebnosti, saj vas obveščajo o njihovih postopkih varstva zasebnosti, vključno s tem, katere vrste osebnih podatkov zbirajo ter kako jih uporabljajo, obdelujejo in varujejo. Philips včasih proda poslovno enoto ali del poslovne enote drugemu podjetju. Tak prenos lastništva lahko vključuje prenos vaših osebnih podatkov, ki so neposredno povezani s to poslovno enoto, podjetju, ki jo je kupilo. Philips lahko vse svoje pravice in obveznosti iz svojega obvestila o zasebnosti prosto prenese kateremu koli od svojih lastniško povezanih podjetij, in sicer v povezavi z združitvijo, pripojitvijo, prestrukturiranjem ali prodajo sredstev oziroma na podlagi zakona ali drugače, in lahko vaše osebne podatke prenese kateremu koli od svojih lastniško povezanih podjetij, pravnim naslednikom ali novemu lastniku. Upoštevajte, da pri vpisu prek računa družbenega omrežja Facebook v napravi z operacijskim sistemom Android Facebooku omogočite zbiranje naslednjih podatkov prek storitve Facebook SDK: Facebook lahko zbira tudi analitične podatke o vaši uporabi podatkov SDK, imenu aplikacije, ki jo uporabljate, datumu, ko ste pooblastili prijavo, ter katerim koli URL-jem, povezanim z vašo prijavo. Več o tem, kako Facebook uporablja vaše podatke, lahko preberete v Facebookovem pravilniku o podatkih. Upoštevajte, da je funkcija prijave s Facebookom popolnoma izbirna, vedno je možna tudi prijava z računom MyPhilips. Čezmejni prenos Vaše osebne podatke lahko shranimo in obdelamo v vsaki državi, v kateri imamo prostore ali v njej najamemo ponudnike storitev, in z uporabo storitev potrjujete svoje soglasje z morebitnim prenosom podatkov v države zunaj vaše države stalnega prebivališča, ki lahko ima pravila o varstvu podatkov, ki se razlikujejo od tistih v vaši državi. V nekaterih primerih imajo lahko sodišča, organi pregona, regulatorni organi ali varnostni organi v teh drugih državah pravico do dostopa do vaših osebnih podatkov. Če ste v EGP, lahko vaše osebne podatke prenesemo svojim lastniško povezanim podjetjem ali ponudnikom storitev v državah zunaj EGP, ki jih Evropska komisija priznava kot take, ki zagotavljajo zadostno raven varstva podatkov skladno s standardi EGP(celoten seznam teh držav je navoljo tukaj https://ec.europa.eu/justice/dataprotection/internationaltransfers/adequacy/index_en.html). Za prenose iz EGP v države, ki jih Evropska komisija ne obravnava kot take, ki zagotavljajo zadostno varstvo, kot so Združene države, smo uvedli zadostne ukrepe, kot so naša zavezujoča korporativna pravila za podatke strank, dobaviteljev in poslovnih partnerjev in/ali standardne pogodbene klavzule, ki jih je Evropska komisija sprejela za varstvo vaših podatkov. Kopijo teh ukrepov lahko dobite na zgornji povezavi ali tako, da se obrnete na nas tukaj. Kako dolgo hranimo vaše podatke? Vaše osebne podatke bomo hranili tako dolgo, kot je potrebno ali dovoljeno za namene, za katere so bili zbrani. Merila, ki jih uporabljamo za ugotavljanje naših obdobij hranjenja, so med drugim: (i) dolžina časovnega obdobja, ko uporabljate aplikacijo in storitve; (ii) ali obstajajo zakonske obveznosti, ki veljajo za nas; oziroma (iii) ali je hranjenje priporočljivo ob upoštevanju našega pravnega položaja (na primer glede veljavnih zastaralnih rokov, tožb ali regulatornih preiskav).
Ponudniki storitev
Sodelujemo z zunanjimi ponudniki storitev, ki nam pomagajo upravljati, zagotavljati, izboljšati, razumeti, prilagajati, podpirati in tržiti naše storitve.
Vaše osebne podatke lahko razkrijemo tem ponudnikom storitev:
Ti ponudniki storitev zagotavljajo strojno in programsko opremo, omrežja, shrambo, transakcijske storitve in/ali povezano tehnologijo, potrebno za delovanje aplikacije in zagotavljanje storitev.
Ti ponudniki storitev zagotavljajo strojno in programsko opremo, omrežja, shrambo in/ali povezano tehnologijo, ki jo potrebujemo za izvajanje analitike v aplikaciji.
Philips od svojih ponudnikov storitev zahteva, da zagotovijo zadostno raven varstva vaših osebnih podatkov, podobno ravni, ki jo zagotavljamo mi. Od naših ponudnikov storitev zahtevamo, da vaše podatke obdelujejo samo v skladu z našimi navodili in samo za namene, ki so izrecno navedeni zgoraj, da imajo dostop do najmanjše količine podatkov, potrebne za zagotavljanje določene storitve, in da skrbijo za varnost vaših osebnih podatkov.
Druge tretje osebe
Philips lahko sodeluje tudi z drugimi tretjimi osebami, ki vaše osebne podatke obdelujejo za svoje namene. Če Philips osebne podatke razkrije tretjim osebam, ki vaše osebne podatke uporabljajo za svoje namene, bo pred razkrivanjem teh osebnih podatkov poskrbel, da boste obveščeni in/ali bo pridobil vaše soglasje v skladu z veljavnimi zakoni. V tem primeru skrbno preberite njihova obvestila o zasebnosti, saj vas obveščajo o njihovih postopkih varstva zasebnosti, vključno s tem, katere vrste osebnih podatkov zbirajo ter kako jih uporabljajo, obdelujejo in varujejo.
Philips včasih proda poslovno enoto ali del poslovne enote drugemu podjetju. Tak prenos lastništva lahko vključuje prenos vaših osebnih podatkov, ki so neposredno povezani s to poslovno enoto, podjetju, ki jo je kupilo. Philips lahko vse svoje pravice in obveznosti iz svojega obvestila o zasebnosti prosto prenese kateremu koli od svojih lastniško povezanih podjetij, in sicer v povezavi z združitvijo, pripojitvijo, prestrukturiranjem ali prodajo sredstev oziroma na podlagi zakona ali drugače, in lahko vaše osebne podatke prenese kateremu koli od svojih lastniško povezanih podjetij, pravnim naslednikom ali novemu lastniku.
Upoštevajte, da pri vpisu prek računa družbenega omrežja Facebook v napravi z operacijskim sistemom Android Facebooku omogočite zbiranje naslednjih podatkov prek storitve Facebook SDK:
Facebook lahko zbira tudi analitične podatke o vaši uporabi podatkov SDK, imenu aplikacije, ki jo uporabljate, datumu, ko ste pooblastili prijavo, ter katerim koli URL-jem, povezanim z vašo prijavo. Več o tem, kako Facebook uporablja vaše podatke, lahko preberete v Facebookovem pravilniku o podatkih. Upoštevajte, da je funkcija prijave s Facebookom popolnoma izbirna, vedno je možna tudi prijava z računom MyPhilips.
Čezmejni prenos
Vaše osebne podatke lahko shranimo in obdelamo v vsaki državi, v kateri imamo prostore ali v njej najamemo ponudnike storitev, in z uporabo storitev potrjujete svoje soglasje z morebitnim prenosom podatkov v države zunaj vaše države stalnega prebivališča, ki lahko ima pravila o varstvu podatkov, ki se razlikujejo od tistih v vaši državi. V nekaterih primerih imajo lahko sodišča, organi pregona, regulatorni organi ali varnostni organi v teh drugih državah pravico do dostopa do vaših osebnih podatkov.
Če ste v EGP, lahko vaše osebne podatke prenesemo svojim lastniško povezanim podjetjem ali ponudnikom storitev v državah zunaj EGP, ki jih Evropska komisija priznava kot take, ki zagotavljajo zadostno raven varstva podatkov skladno s standardi EGP(celoten seznam teh držav je navoljo tukaj https://ec.europa.eu/justice/dataprotection/internationaltransfers/adequacy/index_en.html). Za prenose iz EGP v države, ki jih Evropska komisija ne obravnava kot take, ki zagotavljajo zadostno varstvo, kot so Združene države, smo uvedli zadostne ukrepe, kot so naša zavezujoča korporativna pravila za podatke strank, dobaviteljev in poslovnih partnerjev in/ali standardne pogodbene klavzule, ki jih je Evropska komisija sprejela za varstvo vaših podatkov. Kopijo teh ukrepov lahko dobite na zgornji povezavi ali tako, da se obrnete na nas tukaj.
Kako dolgo hranimo vaše podatke?
Vaše osebne podatke bomo hranili tako dolgo, kot je potrebno ali dovoljeno za namene, za katere so bili zbrani. Merila, ki jih uporabljamo za ugotavljanje naših obdobij hranjenja, so med drugim: (i) dolžina časovnega obdobja, ko uporabljate aplikacijo in storitve; (ii) ali obstajajo zakonske obveznosti, ki veljajo za nas; oziroma (iii) ali je hranjenje priporočljivo ob upoštevanju našega pravnega položaja (na primer glede veljavnih zastaralnih rokov, tožb ali regulatornih preiskav).
Vaše izbire in pravice Če želite poslati zahtevo za dostop do osebnih podatkov, ki ste nam jih dali v preteklosti, njihov popravek, izbris, omejitev ali ugovarjanje njihovi obdelavi oziroma če želite poslati zahtevo za prejem elektronske kopije svojih osebnih podatkov, da jih boste lahko prenesli drugemu podjetju (če vam veljavna zakonodaja daje to pravico do prenosljivosti podatkov), se lahko obrnete na nas tukaj. Na vašo zahtevo bomo odgovorili v skladu z veljavno zakonodajo. V zahtevi jasno navedite, do katerih osebnih podatkov želite dostopati, jih popraviti, izbrisati ali omejiti oziroma ugovarjati njihovi obdelavi. Za vašo zaščito lahko ugodimo samo zahtevam za vaše osebne podatke, povezanim z vašim računom, vašim e-poštnim naslovom ali drugimi podatki o računu, ki jih uporabite, da nam pošljete zahtevo, in morda bomo morali pred izvedbo zahteve preveriti vašo identiteto. Vaši zahtevi bomo ugodili tako hitro, kot bo razumno mogoče. Če za zbiranje in/ali obdelavo vaših osebnih podatkov potrebujemo vašo privolitev, lahko to kadar koli umaknete, ne da bi to vplivalo na zakonitost obdelave na podlagi vaše privolitve, preden ste jo umaknili. Če je obdelava osebnih podatkov za namene storitev določena s pogodbo, morda ne bomo mogli nuditi storitev, če ne prejmemo vaših podatkov. Upoštevajte, da v primeru, da uveljavite (nekatere) svoje izbire in pravice, morda ne boste več mogli v celoti ali delno uporabljati naših storitev. Ko vaše osebne podatke obdelujemo na podlagi zakonskih obveznosti, ki veljajo za nas, tudi takrat, ko stopite v stik z nami za uveljavljanje pravic, obdelavo obravnavamo kot zakonito na podlagi člena 6.1.(c) Uredbe (EU) 2016/679.
Vaše izbire in pravice
Če želite poslati zahtevo za dostop do osebnih podatkov, ki ste nam jih dali v preteklosti, njihov popravek, izbris, omejitev ali ugovarjanje njihovi obdelavi oziroma če želite poslati zahtevo za prejem elektronske kopije svojih osebnih podatkov, da jih boste lahko prenesli drugemu podjetju (če vam veljavna zakonodaja daje to pravico do prenosljivosti podatkov), se lahko obrnete na nas tukaj. Na vašo zahtevo bomo odgovorili v skladu z veljavno zakonodajo.
V zahtevi jasno navedite, do katerih osebnih podatkov želite dostopati, jih popraviti, izbrisati ali omejiti oziroma ugovarjati njihovi obdelavi. Za vašo zaščito lahko ugodimo samo zahtevam za vaše osebne podatke, povezanim z vašim računom, vašim e-poštnim naslovom ali drugimi podatki o računu, ki jih uporabite, da nam pošljete zahtevo, in morda bomo morali pred izvedbo zahteve preveriti vašo identiteto. Vaši zahtevi bomo ugodili tako hitro, kot bo razumno mogoče.
Če za zbiranje in/ali obdelavo vaših osebnih podatkov potrebujemo vašo privolitev, lahko to kadar koli umaknete, ne da bi to vplivalo na zakonitost obdelave na podlagi vaše privolitve, preden ste jo umaknili. Če je obdelava osebnih podatkov za namene storitev določena s pogodbo, morda ne bomo mogli nuditi storitev, če ne prejmemo vaših podatkov.
Upoštevajte, da v primeru, da uveljavite (nekatere) svoje izbire in pravice, morda ne boste več mogli v celoti ali delno uporabljati naših storitev.
Ko vaše osebne podatke obdelujemo na podlagi zakonskih obveznosti, ki veljajo za nas, tudi takrat, ko stopite v stik z nami za uveljavljanje pravic, obdelavo obravnavamo kot zakonito na podlagi člena 6.1.(c) Uredbe (EU) 2016/679.
Varujemo vaše osebne podatke Philips resno jemlje svojo dolžnost, da podatke, ki nam jih zaupate, zaščiti pred naključnimi ali nepooblaščenimi spremembami, izgubo, zlorabo, razkritjem ali dostopom. Philips uporablja več različnih varnostnih tehnologij ter tehničnih in organizacijskih ukrepov za pomoč pri varstvu vaših podatkov. Za ta namen med drugim izvajamo nadzor dostopa ter uporabljamo požarne zidove in varne protokole.
Varujemo vaše osebne podatke
Philips resno jemlje svojo dolžnost, da podatke, ki nam jih zaupate, zaščiti pred naključnimi ali nepooblaščenimi spremembami, izgubo, zlorabo, razkritjem ali dostopom. Philips uporablja več različnih varnostnih tehnologij ter tehničnih in organizacijskih ukrepov za pomoč pri varstvu vaših podatkov. Za ta namen med drugim izvajamo nadzor dostopa ter uporabljamo požarne zidove in varne protokole.
Posebne informacije za starše Philipsovi pravilniki določajo, da ravnamo skladno z zakonodajo, ko ta zahteva dovoljenje staršev ali skrbnika pred zbiranjem, uporabo ali razkritjem osebnih podatkov otrok. Prizadevamo si zaščititi potrebe otrok glede zasebnosti ter starše in skrbnike močno spodbujamo, da imajo aktivno vlogo pri zanimanjih in dejavnostih svojih otrok v spletu. Če starš ali skrbnik ugotovi, da nam je otrok brez njegove privolitve razkril svoje osebne podatke, se obrnite na nas tukaj. Če ugotovimo, da nam je otrok razkril svoje osebne podatke, jih bomo izbrisali iz naših datotek.
Posebne informacije za starše
Philipsovi pravilniki določajo, da ravnamo skladno z zakonodajo, ko ta zahteva dovoljenje staršev ali skrbnika pred zbiranjem, uporabo ali razkritjem osebnih podatkov otrok. Prizadevamo si zaščititi potrebe otrok glede zasebnosti ter starše in skrbnike močno spodbujamo, da imajo aktivno vlogo pri zanimanjih in dejavnostih svojih otrok v spletu.
Če starš ali skrbnik ugotovi, da nam je otrok brez njegove privolitve razkril svoje osebne podatke, se obrnite na nas tukaj. Če ugotovimo, da nam je otrok razkril svoje osebne podatke, jih bomo izbrisali iz naših datotek.
Spremembe tega obvestila o zasebnosti Naše storitve se lahko občasno spremenijo, ne da bi vas o tem prej obvestili. Zato si pridržujemo pravico do občasne dopolnitve ali posodobitve tega obvestila o zasebnosti. Ko to obvestilo o zasebnosti posodobimo, bomo posodobili tudi datum na vrhu obvestila o zasebnosti. Spodbujamo vas, da redno prebirate najnovejšo različico obvestila o zasebnosti. Novo obvestilo o zasebnosti začne veljati takoj po objavi. Če se ne strinjate s spremenjenim obvestilom, lahko spremenite svoje nastavitve ali razmislite o tem, da prenehate uporabljati naše storitve. Z nadaljnjim dostopom do naših storitev ali njihovo uporabo po začetku veljavnosti teh sprememb potrjujete, da ste bili obveščeni o dopolnjenem obvestilu o zasebnosti in se strinjate z njim.
Spremembe tega obvestila o zasebnosti
Naše storitve se lahko občasno spremenijo, ne da bi vas o tem prej obvestili. Zato si pridržujemo pravico do občasne dopolnitve ali posodobitve tega obvestila o zasebnosti. Ko to obvestilo o zasebnosti posodobimo, bomo posodobili tudi datum na vrhu obvestila o zasebnosti.
Spodbujamo vas, da redno prebirate najnovejšo različico obvestila o zasebnosti.
Novo obvestilo o zasebnosti začne veljati takoj po objavi. Če se ne strinjate s spremenjenim obvestilom, lahko spremenite svoje nastavitve ali razmislite o tem, da prenehate uporabljati naše storitve. Z nadaljnjim dostopom do naših storitev ali njihovo uporabo po začetku veljavnosti teh sprememb potrjujete, da ste bili obveščeni o dopolnjenem obvestilu o zasebnosti in se strinjate z njim.
Pišite nam Za namene 27. člena Uredbe (EU) 2016/679 Philips International B.V. (High Tech Campus 5, Eindhoven, 5656 AE, Nizozemska) deluje kot naš predstavnik v Evropski uniji. Če imate kakršna koli vprašanja o tem obvestilu o zasebnosti ali o načinu, kako Philips uporablja vaše osebne podatke, se lahko obrnete na nas (vključno z našo pooblaščeno osebo in/ali predstavnika za varstvo podatkov) tukaj. Imate tudi pravico do vložitve pritožbe pri nadzornem organu, pristojnem za vašo državo ali regijo.
Pišite nam
Za namene 27. člena Uredbe (EU) 2016/679 Philips International B.V. (High Tech Campus 5, Eindhoven, 5656 AE, Nizozemska) deluje kot naš predstavnik v Evropski uniji.
Če imate kakršna koli vprašanja o tem obvestilu o zasebnosti ali o načinu, kako Philips uporablja vaše osebne podatke, se lahko obrnete na nas (vključno z našo pooblaščeno osebo in/ali predstavnika za varstvo podatkov) tukaj. Imate tudi pravico do vložitve pritožbe pri nadzornem organu, pristojnem za vašo državo ali regijo.
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